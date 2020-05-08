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08.05.2020 12:02
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«Он готов идти на неординарные шаги». Саакашвили встретился с президентом Украины и делится впечатлениями

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области времён президентства Петра Порошенко и новоназначенный глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили провёл длительную беседу с президентом страны Владимиром Зеленским и заявил, что ему нравится настрой украинского лидера. Он делится впечатлениями от нового патрона.

«Имел длительную и интересную встречу с президентом Зеленским… Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей», — написал Саакашвили в Facebook.

По словам экс-главы Грузии, против его назначения выступали те, кто хочет, чтобы Украина оставалась «в болоте», однако он готов помогать Зеленскому.

«Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является)… Я готов максимально помогать президенту с учетом моего опыта, моих успехов и моих неудач», — добавил Саакашвили.

7 мая пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила о назначении Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Грузия, где Саакашвили осуждён заочно, отозвала посла из Киева для консультаций из-за этого назначения.

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Комментарии (3)

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