Крым с пустыми пляжами и отели только для своих: «Вероятность проведения курортного сезона в этом году очень низка»

Глава Крыма Сергей Аксёнов предсказал худший сценарий для курортной сферы региона. Туристы из других городов, вероятнее всего, смогут добраться до полуострова только в следующем году.

О перспективах курортного сезона в 2020 году Аксёнов рассказал 8 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республике. Он призвал отельеров не питать несбыточных надежд и пообещал отрасли максимальную поддержку.

«Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке. Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка», — цитирует Аксёнова издание Kafanews.