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08.05.2020 11:48
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Крым с пустыми пляжами и отели только для своих: «Вероятность проведения курортного сезона в этом году очень низка»

Глава Крыма Сергей Аксёнов предсказал худший сценарий для курортной сферы региона. Туристы из других городов, вероятнее всего, смогут добраться до полуострова только в следующем году.

О перспективах курортного сезона в 2020 году Аксёнов рассказал 8 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республике. Он призвал отельеров не питать несбыточных надежд и пообещал отрасли максимальную поддержку.

«Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке. Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка», — цитирует Аксёнова издание Kafanews.

Под внутренним туризмом он понимает путешествия жителей региона, гостям из столицы и других городов с большой долей вероятности помешает продление ограничений «с непонятной перспективой».

«Межсубъектовой миграции туристов, объективно мы говорим, не будет. Это понимают все без исключения», — говорит Аксёнов.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в Крыму за весь период пандемии выявили 168 случаев заболевания коронавирусом. 44 человека выздоровели, один скончался.

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Комментарии (3)

Okmita
Если цены будут адекватные, то почему бы и не съездить. Отдыхающим хорошо, когда народу немного.
Chupakabra
Так хотела в этом году в Крым съездить в отпуск, даже ежегодную поездку на нашу базу в Краснодарском крае отменила, но увы... моря в этом году не видать как своих ушей. Дай боже получится хоть пару раз на Ладогу скататься.
kоt-idiot
уложить весь смысл можно было: "Дайте денюжек из бюджета".
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