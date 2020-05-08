Крым с пустыми пляжами и отели только для своих: «Вероятность проведения курортного сезона в этом году очень низка»
Глава Крыма Сергей Аксёнов предсказал худший сценарий для курортной сферы региона. Туристы из других городов, вероятнее всего, смогут добраться до полуострова только в следующем году.
О перспективах курортного сезона в 2020 году Аксёнов рассказал 8 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республике. Он призвал отельеров не питать несбыточных надежд и пообещал отрасли максимальную поддержку.
«Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке. Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка», — цитирует Аксёнова издание Kafanews.
Под внутренним туризмом он понимает путешествия жителей региона, гостям из столицы и других городов с большой долей вероятности помешает продление ограничений «с непонятной перспективой».
«Межсубъектовой миграции туристов, объективно мы говорим, не будет. Это понимают все без исключения», — говорит Аксёнов.
По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в Крыму за весь период пандемии выявили 168 случаев заболевания коронавирусом. 44 человека выздоровели, один скончался.