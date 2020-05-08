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08.05.2020 07:29
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Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает 8 мая ТАСС.

По его словам, в зоне риска находятся Крым и Краснодарский край, Астраханская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Липецкая, Брянская и Курская области.

«Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы», — заявил Вильфанд. Он добавил, что дефицит осадков наблюдается и в без того засушливых регионах Южного федерального округа.

По данным Гидрометцентра, в Астраханской области в апреле выпало лишь 5 мм осадков — 26% от нормы. В Крыму еще меньше — 25% от нормы.

Вильфанд назвал формирующиеся условия для почвенной засухи настораживающим фактором. Дождливый май может исправить ситуацию.

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