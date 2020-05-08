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08.05.2020 07:08
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В РАН рассказали про лучшие средства для обработки продуктов от коронавируса

Для дезинфекции продуктов, принесенных домой из супермаркетов или с рынка, лучше всего использовать спиртосодержащие средства. Об этом 8 мая сообщила заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

Она предостерегла граждан от обработки продуктовых покупок средствами на основе хлора.

«Лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем. Это достаточно опасно», — сказала Поддубко РИА Новости.

Использовать средства на основе хлора следует для дезинфекции поверхностей, дверных ручек. Через полчаса средство нужно убрать.

Поскольку коронавирус не выдерживает температуры выше 40 градусов, фрукты и овощи необходимо промывать под горячей водой. Немытые продукты не стоит класть в холодильник, где среда способствует долгому сохранению вируса.

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Комментарии (6)

WuhanRockCafe
Влагостойкую упаковку мою с хозяйственным мылом, остальные продукты помещаю на суточный карантин в домашний обсервер на лоджии.
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Mimic
Что, спиртом протирать каждую упаковку йогурта? И как на это спиртом напастись?
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