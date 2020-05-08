В РАН рассказали про лучшие средства для обработки продуктов от коронавируса
Для дезинфекции продуктов, принесенных домой из супермаркетов или с рынка, лучше всего использовать спиртосодержащие средства. Об этом 8 мая сообщила заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
Она предостерегла граждан от обработки продуктовых покупок средствами на основе хлора.
«Лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем. Это достаточно опасно», — сказала Поддубко РИА Новости.
Использовать средства на основе хлора следует для дезинфекции поверхностей, дверных ручек. Через полчаса средство нужно убрать.
Поскольку коронавирус не выдерживает температуры выше 40 градусов, фрукты и овощи необходимо промывать под горячей водой. Немытые продукты не стоит класть в холодильник, где среда способствует долгому сохранению вируса.