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07.05.2020 22:24
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Ленобласть вводит обязательный масочный режим в 29 городах и поселках и грозит штрафами нарушителям

В Ленинградской области с 10 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в 29 населенных пунктах. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 7 мая.

Маски и перчатки придется носить в магазинах, аптеках, транспорте, включая такси, а также на ярмарках и в других помещениях, где «осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели и юридические лица». 29 населенных пунктов, в которых вводится такой режим, находятся в семи районах Ленобласти: Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском. Подробный список читайте на 47news.

При этом в постановлении регионального правительства подчеркивается, что главы администраций муниципальных районов, которые входят в список, могут решить ввести аналогичные меры и в других населенных пунктах. Несоблюдение требований повлечет за собой административную ответственность, подчеркнули чиновники.

Напомним, как заявил сегодня вице-губернатор Евгений Елин, Петербург в ближайшее время также ждет обязательный масочный режим.

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Комментарии (2)

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