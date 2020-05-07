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В Петербурге введут обязательный масочный режим

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07.05.2020 19:05
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Елин: В Петербурге введут обязательный масочный режим

Масочный режим в Петербурге будет носить не рекомендательный, а обязательный характер, заявил 7 мая вице-губернатор города Евгений Елин.

«Мы не будем рекомендовать — мы обяжем носить маски и перчатки. Это компенсационная мера к тем решениям, которые мы примем в ближайшее время. Мы разрешаем работать предприятиям, строительным компаниям, мы разрешим работать целому ряду предприятий, которые стоят в производственной цепочке, — автомагазинам, например. И в качестве компенсации мы должны ограничить распространение вируса. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными. Особенно в общественных местах и на транспорте», — сказал вице-губернатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Елин также добавил, что в вестибюлях метро поставят вендинговые аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки.

На обязательном ношении защитных средств настаивает Роспотребнадзор. «Постановлением правительства Санкт-Петербурга масочный режим уже введен. Безусловно, я буду рекомендовать правительству города введение масочного режима для всего населения города. Это не говорит о том, что нужны медицинские маски. Они нужны медработникам. Нужные гигиенические маски. Они могут быть закуплены в обычных магазинах или изготовлены самостоятельно из подручных средств. Но их ношение обязательно», — заявила в эфире канала «Санкт-Петербург» глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Напомним, что с 30 апреля петербуржцам рекомендовали носить маски в общественных местах.

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Комментарии (45)

Andrey21
Кстати, а не Елин часом контролирует "масочный" бизнес? И возможно он в доле с Бегловым?
Andrey21
А чем маска (особенно изготовленная самостоятельно) может помочь? Я уж не говорю про перчатки.
Да потому что в Финляндии все сидели по домам, посмотрите , что творилось на побережье Финского залива в праздники. Так нам вечно сидеть на карантине! В Италии все пошло на спад, когда ввели жесточайший карантин и штрафы от 200 евро. И все сидели по домам.
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