В Петербурге вводят «всеобщий масочный режим». Обязательный или в виде рекомендации, в Смольном не комментируют

С 30 апреля петербуржцам предстоит носить маски в общественных местах, заявил 29 апреля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» ведущий со ссылкой на изменение в постановлении № 121.



«По итогам вчерашнего совещания президента России с главами регионов губернатор Александр Беглов внес изменение в постановление 121. Петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, и временно приостановлено дистанционное обучение», — сказал он. Позднее ведущий добавил, что маски жители Северной столицы будут обязаны носить в общественных местах и на улицах уже с 30 апреля.