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29.04.2020 19:56
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В Петербурге вводят «всеобщий масочный режим». Обязательный или в виде рекомендации, в Смольном не комментируют

С 30 апреля петербуржцам предстоит носить маски в общественных местах, заявил 29 апреля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» ведущий со ссылкой на изменение в постановлении № 121.

«По итогам вчерашнего совещания президента России с главами регионов губернатор Александр Беглов внес изменение в постановление 121. Петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, и временно приостановлено дистанционное обучение», — сказал он. Позднее ведущий добавил, что маски жители Северной столицы будут обязаны носить в общественных местах и на улицах уже с 30 апреля.

Ведущий уточнил, что речь идет о пункте 3.4 постановления. На данный момент изменения в постановлении не опубликованы. В предыдущей версии весь пункт 3 говорит о мерах рекомендательного характера.

В Смольном оперативно не смогли прокомментировать слова ведущего канала «Санкт-Петербург».

В конце апреля «всеобщий масочный режим» заработал на Камчатке, в Ивановской области, Хабаровском крае и части Кузбасса. На этой неделе носить индивидуальные средства защиты в общественных местах чиновники обязали население на территории всей Владимирской и Новосибирской областей, а также в Севастополе и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. С 30 апреля подобные требования вводятся на всей территории Приморского края, с 1 мая — в Свердловской области.

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Комментарии (46)

severozap
К чему этот "мууу поток?" Люди болели всегда,. По мне, "муу " это те кто одобряет, то что сегодня штраф за то что на улице без маски. Завтра за отсутсвие серги (чипа) в носу
13grubyrealist
Сейчас свобода мыслЕй у части либерастного народонаселения грешной Земли.Только когда такие мууу попадают в реанимацию (по разным причинам,в т.ч. и по COVID-19) сил у таких мууу едва хватает,что б промычать "МУУУ,СПАСИТЕ!"
BobCat2
Вот я недавно возмущался отсутствием масок... Сегодня в первой же аптеке были. 40+ рублей за простейшую маску, которая раньше стоила менее 10 рублей. Удивительно, но факт. Появились. Те, что хоть как-то защищают в интернет магазинах тоже есть, но начинаются от 400 рублей и до 800 (те, что с клапаном).
Вопрос только - не поздно ли начинать носить?
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