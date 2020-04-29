В Петербурге вводят «всеобщий масочный режим». Обязательный или в виде рекомендации, в Смольном не комментируют
С 30 апреля петербуржцам предстоит носить маски в общественных местах, заявил 29 апреля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» ведущий со ссылкой на изменение в постановлении № 121.
«По итогам вчерашнего совещания президента России с главами регионов губернатор Александр Беглов внес изменение в постановление 121. Петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, и временно приостановлено дистанционное обучение», — сказал он. Позднее ведущий добавил, что маски жители Северной столицы будут обязаны носить в общественных местах и на улицах уже с 30 апреля.
Ведущий уточнил, что речь идет о пункте 3.4 постановления. На данный момент изменения в постановлении не опубликованы. В предыдущей версии весь пункт 3 говорит о мерах рекомендательного характера.
В Смольном оперативно не смогли прокомментировать слова ведущего канала «Санкт-Петербург».
В конце апреля «всеобщий масочный режим» заработал на Камчатке, в Ивановской области, Хабаровском крае и части Кузбасса. На этой неделе носить индивидуальные средства защиты в общественных местах чиновники обязали население на территории всей Владимирской и Новосибирской областей, а также в Севастополе и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. С 30 апреля подобные требования вводятся на всей территории Приморского края, с 1 мая — в Свердловской области.