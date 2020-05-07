Петербург переходит на режим периодического протапливания с 8 мая

С 00:00 часов 8 мая Санкт-Петербург переходит на периодическое протапливание зданий.



Как 7 мая сообщает комитет по энергетике, соответствующее распоряжение подписал его председатель Андрей Бондарчук. Там уточняют, что оборудование на источниках теплоснабжения сохраняется в работе, чтобы в случае похолодания полностью возобновить отопление зданий. При этом медицинские и социальные учреждения обеспечиваются в полном объеме до окончания отопительного периода.

«Управляющим компаниям необходимо осуществлять ограничение в подаче теплоносителя в системы отопления и регулирование теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, — сообщают в комитете. — В случае ее возможного понижения управляющим компаниям поручено, ориентируясь на мнение жителей, обеспечить температуру в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормативом».