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В Петербурге введут обязательный масочный режим

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07.05.2020 19:20
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Петербург переходит на режим периодического протапливания с 8 мая

С 00:00 часов 8 мая Санкт-Петербург переходит на периодическое протапливание зданий.

Как 7 мая сообщает комитет по энергетике, соответствующее распоряжение подписал его председатель Андрей Бондарчук. Там уточняют, что оборудование на источниках теплоснабжения сохраняется в работе, чтобы в случае похолодания полностью возобновить отопление зданий. При этом медицинские и социальные учреждения обеспечиваются в полном объеме до окончания отопительного периода.

«Управляющим компаниям необходимо осуществлять ограничение в подаче теплоносителя в системы отопления и регулирование теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, — сообщают в комитете. — В случае ее возможного понижения управляющим компаниям поручено, ориентируясь на мнение жителей, обеспечить температуру в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормативом».

Напомним, год назад Петербург перешел от полноценного отопления к периодическому 26 апреля. Осенью 2019 года батареи начали понемногу греться 16 сентября, а полноценный отопительный сезон начался 24-го числа.

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Комментарии (2)

lenten
Очень вовремя. С 12 мая +5 ночью, +10 днём. Каждый год так. Посмотрим, как будут "регулировать теплопотребление в зависимости от температуры наружного воздуха". Здравствуй холод, сырость и духота.
Tattiana
Туши свет. Выключать отопление. Самое время, блин, сидеть дома в холодрыге - на следующей неделе похолодание обещали...
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