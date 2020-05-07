От осложнений COVID-19 умер монах Свято-Данилова монастыря

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер насельник московского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрий.



«Заразился на Пасху — как мы помним, монастыри не были закрыты для молящихся.

Неделю ждали результатов теста, когда поднялась температура до 38, было уже поздно», — написал на странице в Facebook 7 мая глава издательского совета Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви игумен Силуан. По его словам, в последние годы иеродиакон Димитрий страдал от хронических заболеваний.