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07.05.2020 15:17
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Нефть снова пошла в рост. Китаю её не хватает

Цены на нефть 7 мая существенно ускорили рост на новостях об увеличении китайского нефтяного импорта в апреле.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по Москве составила $ 31,56 за баррель, что на $ 1,84 (6,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $ 2,31 (9,6%) — до $ 26,30 за баррель.

Китайский импорт нефти в апреле составил 10,42 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 9,68 млн б/с в марте.

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