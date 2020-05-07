Четыре новые смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в Петербурге

Общее количество летальных исходов в городе достигло 44. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с болезнью 7 мая.

По стране за последнии сутки умерло 88 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России скончались 1625 человек.



За последние сутки в Петербурге коронавирус нашли у 306 горожан. Общее число случаев заражения составило 6190. По количеству заболевших Петербург опустился на 4-е место.

Накануне комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге признала жертвами коронавируса двух пациентов больницы имени Боткина и пенсионерку из Введенской больницы.