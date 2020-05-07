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07.05.2020 11:00
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Четыре новые смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в Петербурге

Общее количество летальных исходов в городе достигло 44. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с болезнью 7 мая.

По стране за последнии сутки умерло 88 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России скончались 1625 человек.

За последние сутки в Петербурге коронавирус нашли у 306 горожан. Общее число случаев заражения составило 6190. По количеству заболевших Петербург опустился на 4-е место.

Накануне комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге признала жертвами коронавируса двух пациентов больницы имени Боткина и пенсионерку из Введенской больницы.

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Комментарии (1)

hal9000
Значит опять поднимут зарплату медикам и депутатам...а нам шиш с маслом..кстати вот пенсионеры умирают..а куда их пенсии уходят?..понимаю вопрос неприятный со стороны морали..но молчать о нем тоже преступление..ведь эти деньги разворовывают..налетают как падальщики растаскивают ...
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