В России опять рекордный прирост выявленных случаев коронавируса — 11 231. Из них больше 300 в Петербурге
В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус нашли у 306 жителей.
«Оперативные данные по состоянию на 7 мая: выявлено заболевших 177 160», — рапортует 7 мая оперативный штаб. За сутки в России зафиксировали 11 231 заболевших COVID-2019.
Первое место по новым случаям удерживает Москва, где за прошедшие 24 часа нашли еще 6703 больных. На второй строчке — Московская область с 842 новыми случаями, а Санкт-Петербург опустился на 4-е место. Общее число случаев в городе составляет 6190. Замыкает тройку по суточному приросту Нижегородская область с 312 случаями.
С начала пандемии в РФ исцелиться удалось 23 803 заболевшим, а смертей среди больных COVID-2019 было выявлено 1 625.