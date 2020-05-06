FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
06.05.2020 18:55
1
Печать

Глава МИД РФ и госсекретарь США поговорили о ракетах и коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по вопросам контроля над вооружениями», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, стороны затронули вопрос совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Секретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе наши глобальные усилия по реагированию на распространение COVID-19», — добавили в Госдепе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

kuk-vasyusha
Просто постебались над американцами и русскими и разошлись)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний