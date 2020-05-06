Глава МИД РФ и госсекретарь США поговорили о ракетах и коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Госдепартамент США.
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по вопросам контроля над вооружениями», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, стороны затронули вопрос совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Секретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе наши глобальные усилия по реагированию на распространение COVID-19», — добавили в Госдепе.