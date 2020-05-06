Розовым квитанциям найдут новую оболочку, но старого хозяина. ВЦКП вносят в список на приватизацию

Проект постановления правительства опубликован 6 мая. Он вносит изменения в программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на ближайшие три года. А именно — добавляет в программу по ГУП на 2020 год один пункт: ГУП «ВЦКП "Жилищное хозяйство"». На данный момент там числится только ГУП РЭП «Парголово».

В пояснительной записке указано, что планируется реорганизация предприятия в хозяйственное общество со 100%-ным государственным участием; никакого дохода от такой приватизации, разумеется, не будет. Смысл изменений, согласно документу, в возможности получения дивидендов по акциям и в самостоятельности хозяйственного общества при определении направлений своей финансово-хозяйственной деятельности.

ВЦКП принадлежит городу, его деятельность координирует жилищный комитет. «Фонтанка» ранее уже писала о том, что центр находится в списке «кандидатов» на приватизацию. Дело в том, что 485-ФЗ предписывает реорганизовать или ликвидировать все ГУП, созданные до 8 января 2020 года и осуществляющие деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции. Времени на это дано — до 1 января 2025 года.

ВЦКП является крупнейшей в Санкт-Петербурге организацией, специализирующейся на расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На него приходится 70% лицевых счетов в городе, именно ВЦКП рассылает так называемые «розовые квитанции». В начале февраля 2020 года у ГУП сменилось руководство: с Михаилом Корягиным не продлили контракт, а его место занял Василий Федотов, который уже возглавлял ВЦКП в 2012–2016 годах.