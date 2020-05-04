Число жертв COVID-19 во Франции перешло за 25 тысяч
Главное управление здравоохранения Франции вечером 4 мая сообщило о том, что число умерших после заражения COVID-19 увеличилось за минувшие сутки на 306, таким образом общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 25 201.
#Coronavirus | Point de situation au lundi 4 mai 2020— Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 4, 2020
◾25 201 décès liés au #COVID19
◾25 548 personnes hospitalisées
◾3 696 patients graves en réanimation
◾51 371 personnes sont rentrées à domicile
🗞 Communiqué de presse : https://t.co/DO9V5lq1ZT pic.twitter.com/P9XV2WiD2u
Согласно информации ведомства, из этого числа 15 826 смертей зарегистрированы в больницах, остальные случаи заражения с летальным исходом зафиксированы в домах престарелых.
В управлении указали, что больше 25,5 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях. Из них в реанимации остаются почти 6,5 тыс. инфицированных. "За последние 24 часа отмечено 689 новых случаев госпитализации, что на 267 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем", - отметили в ведомстве.
Согласно представленным данным, более 51 тыс. заразившихся успешно прошли лечение и выписаны из больниц. В общей сложности, по информации ведомства, с начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 132 тыс. случаев заражения коронавирусом.
С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика общественного транспорта и возможности передвижения без пропуска в пределах регионов.