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04.05.2020 21:16
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Число жертв COVID-19 во Франции перешло за 25 тысяч

Главное управление здравоохранения Франции вечером 4 мая сообщило о том, что число умерших после заражения COVID-19 увеличилось за минувшие сутки на 306, таким образом общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 25 201.

Согласно информации ведомства, из этого числа 15 826 смертей зарегистрированы в больницах, остальные случаи заражения с летальным исходом зафиксированы в домах престарелых.

В управлении указали, что больше 25,5 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях. Из них в реанимации остаются почти 6,5 тыс. инфицированных. "За последние 24 часа отмечено 689 новых случаев госпитализации, что на 267 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем", - отметили в ведомстве.

Согласно представленным данным, более 51 тыс. заразившихся успешно прошли лечение и выписаны из больниц. В общей сложности, по информации ведомства, с начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 132 тыс. случаев заражения коронавирусом.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика общественного транспорта и возможности передвижения без пропуска в пределах регионов.

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Комментарии (1)

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