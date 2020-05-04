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04.05.2020 17:51
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Восьмой павильон «Ленэкспо» готовят к приему коронавирусных больных. Они будут лежать за забором с колючей проволокой

Павильон «Ленэкспо» под номером восемь обустраивают под временный госпиталь для петербуржцев с коронавирусом. Скоро он будет похож на примыкающий к нему седьмой, в котором уже располагаются пациенты Госпиталя для ветеранов войн.

Павильон по периметру обнесли двойным забором и колючей проволокой, передает 4 мая корреспондент «Фонтанки». Приготовления происходят под присмотром сотрудников Росгвардии. Внутри уже устанавливают каркас для будущих палат.

Дополнительные койки для лечения легкой формы COVID-19 решили установить в павильонах «Ленэкспо» 8 и 8А, 5 и 5А, 1, 2 и 3. В двух из них демонтажные работы начались вчера.

Кроме того, в воскресенье в 7-й павильон поступили первые 24 пациента.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (18)

муматор
7 павильнов = 3,5 миллиарда. Глава комитета СПб по строительству очень рад. Но у меня вопрос - почему на городских дорогах колеи как окопы во время войны??? Типа - коронавирус спишет?
ПыСы. Кто-нить скажет, почему фамилии руководителей таких комитетов заканчиваются не на традиционные для русских окончания?
Погонщик скрепоносцев
Очень хочется пересиденту обнулиться
kuk-vasyusha
Понравилось освоение средств
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