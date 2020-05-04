Павильон «Ленэкспо» под номером восемь обустраивают под временный госпиталь для петербуржцев с коронавирусом. Скоро он будет похож на примыкающий к нему седьмой, в котором уже располагаются пациенты Госпиталя для ветеранов войн.

Павильон по периметру обнесли двойным забором и колючей проволокой, передает 4 мая корреспондент «Фонтанки». Приготовления происходят под присмотром сотрудников Росгвардии. Внутри уже устанавливают каркас для будущих палат.

Дополнительные койки для лечения легкой формы COVID-19 решили установить в павильонах «Ленэкспо» 8 и 8А, 5 и 5А, 1, 2 и 3. В двух из них демонтажные работы начались вчера.