Словесный отпор получили сочинские полицейские от прохожего, нарушившего режим самоизоляции. Он обвинил патруль в излишнем рвении и напомнил, что страна не живет по законам военного времени.



О наказании местного жителя тысячей рублей штрафа сообщили 1 мая в УВД по городу Сочи. Он прославился благодаря ролику в Youtube о встрече с нарядом полиции.



Мужчину пытались остановить для проверки документов, когда он гулял с ребенком. Нахрапистость сотрудников вызвала в прохожем отторжение.



«Прочитай инструкцию, расскажи мне мои права. Ты понял? Я с ребенком иду, ты меня останавливаешь. Ты не подошел, ты подбежал. Война началась что ли? Куда бежишь?» — отчитывал сочинец старшего наряда. Трое полицейских, двое сотрудников Росгвардии и один казак молча терпели нотацию.