Прохожий наорал на полицейских, следящих за самоизоляцией: «Война началась что ли?»
Словесный отпор получили сочинские полицейские от прохожего, нарушившего режим самоизоляции. Он обвинил патруль в излишнем рвении и напомнил, что страна не живет по законам военного времени.
О наказании местного жителя тысячей рублей штрафа сообщили 1 мая в УВД по городу Сочи. Он прославился благодаря ролику в Youtube о встрече с нарядом полиции.
Мужчину пытались остановить для проверки документов, когда он гулял с ребенком. Нахрапистость сотрудников вызвала в прохожем отторжение.
«Прочитай инструкцию, расскажи мне мои права. Ты понял? Я с ребенком иду, ты меня останавливаешь. Ты не подошел, ты подбежал. Война началась что ли? Куда бежишь?» — отчитывал сочинец старшего наряда. Трое полицейских, двое сотрудников Росгвардии и один казак молча терпели нотацию.
Отметим, в ходе беседы выяснилось, что нарушитель и сам имеет (или имел) отношение к органам внутренних дел — он сообщил, что окончил высшее учебное заведение МВД.
Как уточнили в УВД, встреча состоялась накануне днем в парке имени Бестужева. Наряд патрульно-постовой службы увидел семью с двумя детьми, нарушившую режим самоизоляции. У мужчины действительно потребовали документы, удостоверяющие личность, на что он ответил отказом, «стал размахивать руками, провоцировать конфликт и пытаться уйти».
Кроме штрафа сочинцу обещают уголовное дело по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти». Видеозапись признаков преступления не сохранила.
В Краснодарском крае до 11 мая введен карантин постановлением губернатора. Передвигаться, в том числе по Сочи, можно только при крайней необходимости. К ней отнесены покупка товаров первой необходимости в ближайшем магазине, обращение за медпомощью, вынос мусора, выгул домашних животных в радиусе ста метров от дома. На транспорте можно передвигаться только по пропускам.
В Краснодарском крае зарегистрированы 1083 случая заражения коронавирусной инфекцией, двадцать человек умерли. Регион занимает седьмое место по распространению COVID-19 в стране. В Петербурге — более 4400 случаев, подтверждена смерть 33 человек. Пропускной режим в городе запланирован, но не реализован. К ответственности привлекают петербуржцев, гуляющих в парках и садах.