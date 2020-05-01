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01.05.2020 16:25
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Госпиталь ветеранов войн закупает защитные костюмы на миллиард. Его медики будут работать в «Ленэкспо»

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» заключило контракт на поставку средств индивидуальной защиты. Сумма превышает миллиард.

Контракт подписан 30 апреля; его стоимость — 1,029 млрд рублей, и действует он до конца года. Судя по спецификации, речь идет о 500 тысячах медицинских одноразовых защитных костюмов с проклеенными швами. Подрядчик — московская компания «Рэд Стар», зарегистрированная лишь в конце 2018 года. Согласно СПАРК, ее учредителем и гендиректором является Антон Ватель.

Ранее стало известно, что медики Госпиталя для ветеранов войн будут работать во временном госпитале в 7-м павильоне «Ленэкспо», оборудованном за 416 млн рублей. Там разместят 1000 коек для больных с легкой формой Covid-19. Позднее Смольный сообщил, что под госпиталь выделено еще два павильона — по данным «Фонтанки», 8 и 8А.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Balamut
Надо же оказывается в госпитале есть столько лишних врачей ?
Или лечить будут виртуальные врачи бессимптомных виртуальных пациентов?
Я думаю лечить будут безработные актеры петербургских театров, таких же безработных актеров...
Надо же всем как то дальше плыть...
alexey_leonov
Компания «Рэд Стар»?
Защитные костюмы?
Смешно?
Впрочем, миллиард это миллиард, тут не до смеха.
Отец Кондратий
Молимся за героев, спасающих жизни.
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