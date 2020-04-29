Госпиталь в «Ленэкспо» могут развернуть еще в двух павильонах
«Газпром» передаст городу еще два павильона «Ленэкспо» для организации временного госпиталя. По первой очереди пусконаладка закончится в четверг.
Как сообщил 29 апреля аппарат губернатора Петербурга, Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер в телефонном разговоре обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19. Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов. Кроме того, «Газпром» планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам.
Ранее компания безвозмездно передала городу 7-й павильон «Ленэкспо», в котором за неделю был развернут госпиталь для больных с легкой формой COVID-19. Планируется, что он в ближайшее время примет заболевших.
Ранее седьмой павильон «Ленэкспо» по контракту за 416 млн рублей переоборудовали в госпиталь. Подрядчиком выступила компания «Лентехстрой». На 1000 коек предполагается разместить пациентов с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности переболеть дома. Работать там будут около 100 медиков из СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Пусконаладка должна закончиться 30 апреля.