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29.04.2020 19:02
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Госпиталь в «Ленэкспо» могут развернуть еще в двух павильонах

«Газпром» передаст городу еще два павильона «Ленэкспо» для организации временного госпиталя. По первой очереди пусконаладка закончится в четверг.

Как сообщил 29 апреля аппарат губернатора Петербурга, Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер в телефонном разговоре обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19. Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов. Кроме того, «Газпром» планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам.

Ранее компания безвозмездно передала городу 7-й павильон «Ленэкспо», в котором за неделю был развернут госпиталь для больных с легкой формой COVID-19. Планируется, что он в ближайшее время примет заболевших.

Ранее седьмой павильон «Ленэкспо» по контракту за 416 млн рублей переоборудовали в госпиталь. Подрядчиком выступила компания «Лентехстрой». На 1000 коек предполагается разместить пациентов с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности переболеть дома. Работать там будут около 100 медиков из СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Пусконаладка должна закончиться 30 апреля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Tottot
Нет времени объяснять пока отменили 44 фз, косить, косить, косить, или пилить, пилить, пилить.
Dimitry Antonov
В кои-то веки, могу сказать, что это правильное решение - создание временных новых медицинских площадок. Это намного лучше, нежели перепрофилировать действующие специализированные медицинские заведения. Из-за перепрофилирования которых, их пациенты оказываются без медицинской помощи.
260736921
ещё 400 "лимонов" на туи и рулонные газоны потратить.
В том корпусе , который уже переделали, туалетов новых настроили, или также как и раньше - один унитаз на триста ...оп ?
И - вентиляция по кругу от ячейки к ячейке вирсуягу гонять станет?
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