Госпиталь в «Ленэкспо» могут развернуть еще в двух павильонах

Как сообщил 29 апреля аппарат губернатора Петербурга, Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер в телефонном разговоре обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19. Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов. Кроме того, «Газпром» планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам.

«Газпром» передаст городу еще два павильона «Ленэкспо» для организации временного госпиталя. По первой очереди пусконаладка закончится в четверг.

Ранее компания безвозмездно передала городу 7-й павильон «Ленэкспо», в котором за неделю был развернут госпиталь для больных с легкой формой COVID-19. Планируется, что он в ближайшее время примет заболевших.



Ранее седьмой павильон «Ленэкспо» по контракту за 416 млн рублей переоборудовали в госпиталь. Подрядчиком выступила компания «Лентехстрой». На 1000 коек предполагается разместить пациентов с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности переболеть дома. Работать там будут около 100 медиков из СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Пусконаладка должна закончиться 30 апреля.

