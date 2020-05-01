Минздрав: В России 11 детей с COVID-19 в тяжелом состоянии, двое скончались

В последние дни в России увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусом. 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 1 мая со ссылкой на министерство здравоохранения сообщают РИА «Новости».



С начала эпидемии в России скончались двое детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Минздраве призвали отказаться от посещения с несовершеннолетними мест, где велика вероятность заразиться вирусом.



«Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», - подчеркнули в ведомстве. За все время коронавирус диагностировали у более чем 114 тысяч россиян, 1169 скончались, более 13 тысяч — выздоровели.

