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01.05.2020 15:15
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Минздрав: В России 11 детей с COVID-19 в тяжелом состоянии, двое скончались

В последние дни в России увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусом. 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 1 мая со ссылкой на министерство здравоохранения сообщают РИА «Новости».

С начала эпидемии в России скончались двое детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Минздраве призвали отказаться от посещения с несовершеннолетними мест, где велика вероятность заразиться вирусом.

«Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», - подчеркнули в ведомстве. За все время коронавирус диагностировали у более чем 114 тысяч россиян, 1169 скончались, более 13 тысяч — выздоровели.

В конце апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что считает недоказанной теорию, что переболевшие COVID-19 получают иммунитет и не могут заразиться повторно.

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Комментарии (8)

260708081
Еще за месяц самоизоляции количество пожаров увеличилось на 7% по отношению к такому же периоду прошлого года, погибли 809 человек, 39 из них - дети.
https://news.myseldon.com/ru/news/index/228811227
22ilves
Вообще нужно всегда уточнять по тяжело болеющим и умершим. В каком состоянии их настиг вирус. Если были здоровы и веселы, а их скосило - это одно. А если с фоновым заболеванием - это другое. Тут уже возраст не имеет значения. Как у того голландского паренька 17 лет, который болел СПИДом. Корону он уже не пережил. Или девочка - даун из сША с пороком сердца. Или итальянский подросток - инвалид с ожирением. Они, в первую очередь, были представителями группы риска, а потом уже детьми и подростками.
260708081
На самом деле, скончались 16 человек, больше 50 получили травмы. Перепроверила информацию. НО сколько за месяц? Везде?
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