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25.04.2020 18:24
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ВОЗ считает недоказанным иммунитет к коронавирусу и выступает против «иммунных паспортов»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 25 апреля заявила, что в настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.

«На данном этапе пандемии недостаточно данных об эффективности антител-опосредованного иммунитета, чтобы гарантировать точность «паспорта иммунитета» или «сертификата без риска». Люди, которые полагают, что у них иммунитет к повторному инфицированию, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. И, таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски дальнейшей передачи», — говорится в заявлении организации.

Первыми об иммунных паспортах заявили власти Чили, которые планируют выдавать «паспорта здоровья» тем людям, которые переболели COVID-19. С ними они смогут начать ходить на работу. В ВОЗ обещали после появления новых данных скорректировать свое резюме по проблеме иммунитета.

23 апреля Московское правительство закупило голландские тесты, которые могут подтвердить как активный COVID-19, так и иммунитет к нему.

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Комментарии (10)

daisychain
У "илит" и ВОЗ была какая-то стратегия, и они ее придерживались.
А теперь из-за этого вашего иммунитета вся затея коту под хвост!
igoruha
Все хотят бабла, никто не хочет шанс упустить. Хотят по максимуму продлить, желательно навсегда
155296642
Довольно неплохо все у Прибалтов
Латвия болеет 505 за сутки заболело 6 выздоровело 134 умер 1
Литва болеет 950, заболело 11, выздоровело 31 умерло 0
Эстония болеет 1353, заболело 13, выздоровело 14 умер 1
Положительные итоги у всех и за неделю.
Подробнее http://cvd.tw1.ru
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