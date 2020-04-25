ВОЗ считает недоказанным иммунитет к коронавирусу и выступает против «иммунных паспортов»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 25 апреля заявила, что в настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.



«На данном этапе пандемии недостаточно данных об эффективности антител-опосредованного иммунитета, чтобы гарантировать точность «паспорта иммунитета» или «сертификата без риска». Люди, которые полагают, что у них иммунитет к повторному инфицированию, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. И, таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски дальнейшей передачи», — говорится в заявлении организации.