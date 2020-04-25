ВОЗ считает недоказанным иммунитет к коронавирусу и выступает против «иммунных паспортов»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 25 апреля заявила, что в настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
«На данном этапе пандемии недостаточно данных об эффективности антител-опосредованного иммунитета, чтобы гарантировать точность «паспорта иммунитета» или «сертификата без риска». Люди, которые полагают, что у них иммунитет к повторному инфицированию, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. И, таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски дальнейшей передачи», — говорится в заявлении организации.
Первыми об иммунных паспортах заявили власти Чили, которые планируют выдавать «паспорта здоровья» тем людям, которые переболели COVID-19. С ними они смогут начать ходить на работу. В ВОЗ обещали после появления новых данных скорректировать свое резюме по проблеме иммунитета.
23 апреля Московское правительство закупило голландские тесты, которые могут подтвердить как активный COVID-19, так и иммунитет к нему.