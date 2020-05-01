Американские ученые считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия Covid-19 может продлиться два года. Об этом 1 мая пишет Bloomberg со ссылкой на исследование центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).



Для завершения пандемии, по мнению ученых, необходимо, чтобы две трети населения Земли получили иммунитет к коронавирусу.



«Сообщения от официальных властей должны включать в себя предупреждения о том, что пандемия скоро не закончится. Люди должны быть готовы к периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет», — говорится в исследовании.

