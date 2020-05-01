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01.05.2020 13:56
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Американские ученые считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия Covid-19 может продлиться два года. Об этом 1 мая пишет Bloomberg со ссылкой на исследование центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).

Для завершения пандемии, по мнению ученых, необходимо, чтобы две трети населения Земли получили иммунитет к коронавирусу.

«Сообщения от официальных властей должны включать в себя предупреждения о том, что пандемия скоро не закончится. Люди должны быть готовы к периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет», — говорится в исследовании.

Ситуацию, по мнению ученых, осложняет то, что вирус может передаваться от людей, которые являются его бессимптомными переносчиками. Именно это стало причиной большинства пандемий в новейшей истории. Кроме того, опасность представляет то, что многие страны начинают смягчать коронавирусные ограничения — это может вызвать вторую волну заболевания.

Напомним, в России ограничения продлили до 11 мая включительно, при этом многие официальные лица заявляли о том, что с 12 мая можно будет постепенно выходить из режима ограничений.

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Комментарии (18)

260740951
А если ещё вспомнить, что через год выборы в ГосДуму, то невольно закрадываются сомнения в действительной опасности этого самого вируса. И репетиция властям, надо сказать, удалась.
igoruha
о как повезло нашим властям. теперь смогут вводить режим при каждой сезонной вспышке орви ))) если конечно власти не поменять, что надо бы
krasnonosov
А чем это отличается от обычного гриппа? Я болею дважды в год в марте-апреле и сентябре-октябре уже много лет подряд с температурой, кашлем. насморком и прочими прелестями. Кто-то и раньше умирал. От чего такая свистопляска с короной? Неужели только потому, что путин в группе риска и ему в бункере одному сидеть скучно, так он решил всю страну навечно в изоляцию от нормальной жизни посадить, довести до обездоливания и материального краха и продолжить контролировать нищее стадо?
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