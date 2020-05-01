Замглавы Совбеза РФ Медведев пообещал лично заняться защитой трудовых прав людей в условиях эпидемии. «Я окончательно свои навыки юриста не утратил»
Замглавы Совбеза РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что собирается лично заняться защитой трудовых прав людей, которые нарушаются в условиях коронавирусных ограничений. Как передают 1 мая РИА «Новости», об этом Медведев заявил во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
Он уточнил, что «Единая Россия» с начала эпидемии получает обращения о различных проблемых ситуациях в связи с коронавирусными ограничениями.
«Речь шла и об увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена», - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что с 6 по 12 мая будет проводиться дистанционный прием граждан.
«Я подумал сейчас... может быть, давайте посмотрим... я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь... во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста свои не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендоват», - подытожил замглавы Совбеза РФ.