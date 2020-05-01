Замглавы Совбеза РФ Медведев пообещал лично заняться защитой трудовых прав людей в условиях эпидемии. «Я окончательно свои навыки юриста не утратил»

Замглавы Совбеза РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что собирается лично заняться защитой трудовых прав людей, которые нарушаются в условиях коронавирусных ограничений. Как передают 1 мая РИА «Новости», об этом Медведев заявил во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.



Он уточнил, что «Единая Россия» с начала эпидемии получает обращения о различных проблемых ситуациях в связи с коронавирусными ограничениями.



«Речь шла и об увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена», - подчеркнул Медведев.

