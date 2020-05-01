Две легковушки не поделили перекресток Авангардной и Ветеранов. Одна из них «самоизолировалась» на тротуар

Две легковушки столкнулись на практически пустом перекрестке в Красносельском районе. Видеозапись их разрушительной встречи очевидец выложил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ночью 1 мая.

На опубликованных кадрах видно, что одним из участников аварии стало такси. В результате удара у автомобиля перевозчика сильно деформировалась передняя часть. Вторую машину и вовсе отбросило на пешеходную зону.