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01.05.2020 01:00
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Две легковушки не поделили перекресток Авангардной и Ветеранов. Одна из них «самоизолировалась» на тротуар

Две легковушки столкнулись на практически пустом перекрестке в Красносельском районе. Видеозапись их разрушительной встречи очевидец выложил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ночью 1 мая.

На опубликованных кадрах видно, что одним из участников аварии стало такси. В результате удара у автомобиля перевозчика сильно деформировалась передняя часть. Вторую машину и вовсе отбросило на пешеходную зону.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

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