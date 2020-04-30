Корректировка бюджета 2020 года выбила из него «Алые паруса»

В проекте корректировки городского бюджета 2020 года исключается субсидия комитета по печати и взаимодействию со СМИ на подготовку праздника «Алые паруса». Их ждали в ночь на 21 июня.



В текущей версии бюджета субсидия составляет 16 млн 200 тысяч рублей. В проекте изменений, которые были опубликованы 30 апреля, эта сумма исключается. Вице-губернатор Эдуард Батанов, который курирует корректировку бюджета, по его словам, сомневается, что праздник пройдет на набережной Невы.

Праздник выпускников школ «Алые паруса» должен был пройти с 20 на 21 июня. Ранее стало известно, что учебный год закончится в дистанционном формате 22 мая. Родителям всех учащихся, кроме выпускных классов, разрешили забрать детей и увезти на дачу, освободив от уроков. Оценки в таком случае будут выставляться по итогам за три четверти. При этом родители 204 тысяч школьников (47 %) в Петербурге изъявили желание получить досрочную аттестацию.