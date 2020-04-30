JazzМарафон на «Фонтанке» подходит к кульминации: скоро в эфире Владимир Волков, Андрей Кондаков и Игорь Бутман

Наш #fontankajazzday подходит к своей кульминации: в следующем блоке выступлений, что с 19.00 до 21.00, выступят такие хедлайнеры нашего JazzМарафона в поддержку врачей, как Дебора Браун, Владимир Волков, Андрей Кондаков и Игорь Бутман.



Но это не все: мы вновь побываем во дворце «Олимпия» — там для нас в прямом эфире будут выступать Вадим Хотин и Jazz Factory, Григорий Чернецов. А из Минска донесутся мелодии VIP Jazz Андрея Славинского.

Также ждите в ближайшие два часа Олега Писсаренко, Константина Хазановича и Максима Медведева, датских артистов Mirja Klippel and Alex Jønsson, Квартет Кирилла Бубякина, финна Tomi Kettunen, Yogev Shetrtit (Израиль), Аллу Туровскую и Ильдара Казаханова, а также Квартет Андрея Кондакова.