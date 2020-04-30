JazzМарафон на «Фонтанке» подходит к кульминации: скоро в эфире Владимир Волков, Андрей Кондаков и Игорь Бутман
Наш #fontankajazzday подходит к своей кульминации: в следующем блоке выступлений, что с 19.00 до 21.00, выступят такие хедлайнеры нашего JazzМарафона в поддержку врачей, как Дебора Браун, Владимир Волков, Андрей Кондаков и Игорь Бутман.
Но это не все: мы вновь побываем во дворце «Олимпия» — там для нас в прямом эфире будут выступать Вадим Хотин и Jazz Factory, Григорий Чернецов. А из Минска донесутся мелодии VIP Jazz Андрея Славинского.
Также ждите в ближайшие два часа Олега Писсаренко, Константина Хазановича и Максима Медведева, датских артистов Mirja Klippel and Alex Jønsson, Квартет Кирилла Бубякина, финна Tomi Kettunen, Yogev Shetrtit (Израиль), Аллу Туровскую и Ильдара Казаханова, а также Квартет Андрея Кондакова.
Ну и, конечно, включения нашей студии с ведущим Федором Погореловым.
Напоминаем, что наш марафон — благотворительный. На главной странице #безантракта, http://tv.fontanka.ru/ вы найдете большую и яркую кнопку пожертвований «Помочь врачам». Все средства будут перечислены в Фонд профилактики рака «Не напрасно!» на развитие его антиковидного проекта. Напомним, «Не напрасно» вместе с организациями-партнерами временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. При совершении пожертвований на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.
Ну а пока вспомним, кто был у нас в гостях за последние два часа — вы уже могли услышать одно выступление американской звезды джаза Деборы Браун, латвийского артиста Интарса Бусулиса и долгожданное выступление народного артиста России джазового пианиста Сергея Жилина. Оставайтесь с нами!