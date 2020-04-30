Лишь треть дел о нарушении петербуржцами коронавирусных ограничений привела к реальным наказаниям
Эффективность полицейской охоты за нарушителями «коронавирусных» ограничений можно оценить на основе результатов рассмотрения подобных дел петербургскими судами.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 апреля, лишь треть из их общего количества закончилась реальными наказаниями.
По уточненной информации, за апрель этого года в судебные инстанции города поступили 1582 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 19.4, часть 1, и 20.6.1 КоАП РФ. В результате рассмотрения только по 566 из них были вынесены соответствующие штрафы.
Как ранее писала «Фонтанка», большая часть административных дел, возбужденных в отношении подобных нарушителей, касалась пренебрежений запретами на прогулки в парках, садах и скверах, а также посещения детских и спортплощадок.