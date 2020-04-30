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30.04.2020 19:08
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Лишь треть дел о нарушении петербуржцами коронавирусных ограничений привела к реальным наказаниям

Эффективность полицейской охоты за нарушителями «коронавирусных» ограничений можно оценить на основе результатов рассмотрения подобных дел петербургскими судами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 апреля, лишь треть из их общего количества закончилась реальными наказаниями.

По уточненной информации, за апрель этого года в судебные инстанции города поступили 1582 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 19.4, часть 1, и 20.6.1 КоАП РФ. В результате рассмотрения только по 566 из них были вынесены соответствующие штрафы.

Как ранее писала «Фонтанка», большая часть административных дел, возбужденных в отношении подобных нарушителей, касалась пренебрежений запретами на прогулки в парках, садах и скверах, а также посещения детских и спортплощадок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Полный пшик с облавами у полицаев.. . отработали на макулатуру..
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