Почти 1500 дел о нарушении самоизоляции поступили в петербургские суды за месяц

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора Петербурга за апрель передали в суды 1474 дела за нарушение гражданами ограничений по коронавирусу. Треть материалов касается любителей прогулок по паркам и отдыха с детьми на площадках.

«Фонтанка» 28 апреля проанализировала статистику районных судов общей юрисдикции и мировых судей Петербурга, рассматривающих дела о нарушении самоизоляции, предписаний санврачей и городских запретов. 969 протоколов полиция составила по статье 20.6.1 КоАП. Она распространяется на петербуржцев, посещающих парки, сады, детские и спортивные площадки вопреки постановлению губернатора. Единой судебной практики еще нет. Некоторые судьи ограничиваются штрафом 1000 рублей, другие назначают по 15 тысяч. Есть примеры, когда производство по делу прекращалось.



Меньшей популярностью пользовались статьи КоАП, ориентированные на горожан, которым предписана жесткая самоизоляция по требованию Роспотребнадзора. Это потенциальные носители COVID-19 или контактные. 287 протоколов выписали по статье 19.4 часть 1 КоАП - за игнорирование предписания санврачей о двухнедельном карантине. Еще 218 материалов оформлены за те же нарушения по статье 6.3 часть 2 КоАП.

Вне судебной статистики останутся дела по статье 8_6-1 городского закона об административных правонарушениях. Активно ее начали применять с 25 апреля. Одной из первых жертв стал музыкант Максим Леонидов. Его задержали на прогулке в Шуваловском парке. Составлять протоколы по 8_6-1 тоже уполномочены полицейские, но рассматривать их будет комитет законности Петербурга — после передачи материалов сотрудниками МВД.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета, с 25 апреля сотрудниками ведомства и полицейскими составлены около 400 протоколов по статье 8_6-1 за нарушение требований режима повышенной готовности.

