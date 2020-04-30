Роспотребнадзор призвал не ждать видимых результатов испытания вакцин от COVID-19 раньше середины лета

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о разработке вакцины от коронавируса.



«Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», - цитирует 30 апреля заявление Анны Поповой РИА Новости.

При этом она отметила, что нарушение гражданами режима самоизоляции отодвигает снятие коронавирусных ограничений.