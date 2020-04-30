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30.04.2020 17:12
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Ежегодную массовую вечеринку под открытым небом в Швеции предотвратили куриным пометом

Шведский город Лунд решил завезти куриный помет в парк, где традиционно десятки тысяч человек собираются в Вальпургиеву ночь. Власти надеются, что едкий запах отпугнёт желающих праздновать во время пандемии.

«У нас сложилась ситуация, при которой Лунд вполне мог стать своего рода эпицентром распространения инфекции. Я как председатель комитета по окружающей среде считаю, что это хорошая инициатива. Мы получаем возможность удобрять газоны в парке, и в то же время будет так вонять, что станет не очень приятно сидеть и пить пиво», — цитирует заявление председателя городского комитета Густава Лундблада издание Sydsvenskan.

По его словам, в 100-тысячном Лунде каждый год десятки тысяч человек выходят на улицы в конце апреля, устраивая «самую большую спонтанную вечеринку Швеции». Однако в 2020-м власти из-за COVID-2019 приготовили тонну куриного помета, чтобы не допустить массового гулянья.

Шведские СМИ рапортуют, что план властей Лунда удался. «Запах помета остановил мегавечеринку», — сообщило 30 апреля издание Aftonbladet. Однако несколько десятков студентов все-таки устроили праздник в другом парке.

Швеция не стала вводить жесткие меры карантина. По последним данным Управления общественного здравоохранения королевства, в стране подтверждено 21 092 случая заражения. Летальных исходов было зафиксировано 2586, из них 124 — за прошедшие сутки.

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Комментарии (5)

Киргуду
Надо им наши рецепты подсказать - срочно начать работы по благоустройству или ремонту за ночь до события. Все раскопать и пусть недельку постоит, а потом закопать обратно.
IgorGrigoryev
Вот, а ещё некоторые говорят, что в Швеции совсем не борются с эпидемией. Просто некоторые их рецепты борьбы не всем подходят, а некоторые не так эффективны. Но, вот, дерьмо - точно куда мощнее полицейских блок-постов и, главное, безопаснее. Можно и коровяк применять, тоже пойдёт.
WuhanRockCafe
Дешевле было бы пригласить наших собачников - им уделать всю Швецию пометом своих любимцев, как два пальца
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