Ежегодную массовую вечеринку под открытым небом в Швеции предотвратили куриным пометом
Шведский город Лунд решил завезти куриный помет в парк, где традиционно десятки тысяч человек собираются в Вальпургиеву ночь. Власти надеются, что едкий запах отпугнёт желающих праздновать во время пандемии.
«У нас сложилась ситуация, при которой Лунд вполне мог стать своего рода эпицентром распространения инфекции. Я как председатель комитета по окружающей среде считаю, что это хорошая инициатива. Мы получаем возможность удобрять газоны в парке, и в то же время будет так вонять, что станет не очень приятно сидеть и пить пиво», — цитирует заявление председателя городского комитета Густава Лундблада издание Sydsvenskan.
Lukten från #Lund global – hönsgödsel satte den akademiska bondbyn på världskartan https://t.co/KGpJFDftAp #nyheter #sydsvenskan pic.twitter.com/8AaTuvBLlX— Lund (@Lund) April 30, 2020
По его словам, в 100-тысячном Лунде каждый год десятки тысяч человек выходят на улицы в конце апреля, устраивая «самую большую спонтанную вечеринку Швеции». Однако в 2020-м власти из-за COVID-2019 приготовили тонну куриного помета, чтобы не допустить массового гулянья.
I majgrevens tid – så firade man valborg förr https://t.co/JjMcvvsgMp #nyheter #lund #sydsvenskan pic.twitter.com/hoYmtmcmBp— Lund (@Lund) April 30, 2020
Шведские СМИ рапортуют, что план властей Лунда удался. «Запах помета остановил мегавечеринку», — сообщило 30 апреля издание Aftonbladet. Однако несколько десятков студентов все-таки устроили праздник в другом парке.
Ett ton hönsbajs och polisdrönare – så ska festen i #Lund stoppas https://t.co/dcqbHmy95B via @svtnyheter— sundine (@evasundin1) April 30, 2020
1 t stinkender Hühnermist, Absperrgitter und Polizei mit Drohnen soll das Fest zu #Valborg in #Lund verhindern.
Es kamen immer so um die 30000 Leute....
Швеция не стала вводить жесткие меры карантина. По последним данным Управления общественного здравоохранения королевства, в стране подтверждено 21 092 случая заражения. Летальных исходов было зафиксировано 2586, из них 124 — за прошедшие сутки.