Ежегодную массовую вечеринку под открытым небом в Швеции предотвратили куриным пометом

Шведский город Лунд решил завезти куриный помет в парк, где традиционно десятки тысяч человек собираются в Вальпургиеву ночь. Власти надеются, что едкий запах отпугнёт желающих праздновать во время пандемии.

«У нас сложилась ситуация, при которой Лунд вполне мог стать своего рода эпицентром распространения инфекции. Я как председатель комитета по окружающей среде считаю, что это хорошая инициатива. Мы получаем возможность удобрять газоны в парке, и в то же время будет так вонять, что станет не очень приятно сидеть и пить пиво», — цитирует заявление председателя городского комитета Густава Лундблада издание Sydsvenskan.