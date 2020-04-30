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30.04.2020 15:04
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В Смольном пообещали сохранить зарплаты учителям, несмотря на досрочный финал учебного года

Дистанционный формат обучения и досрочное окончание учебного года не отразятся на размере зарплат педагогов. Об этом на онлайн-брифинге заявила председатель комитета по образованию Смольного Жанна Воробьева 29 апреля.

«Получат зарплату, как и положено», — отметила она, добавив, что отпускные также будут начислены в полном объёме. Это касается сотрудников как школ, так и детских садов.

Школы в Петербурге закончат учебный год 22 мая. На данный момент 78 тысяч родителей подали заявление о досрочной аттестации. Всего изъявили желание забрать ребёнка на дачу, освободив от занятий в мае, 47% родителей.

На период пандемии в городе продолжат работать 63 дежурных детских садика. Наполняемость групп составит до 12 человек.

© Фонтанка.Ру

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