В Смольном пообещали сохранить зарплаты учителям, несмотря на досрочный финал учебного года
Дистанционный формат обучения и досрочное окончание учебного года не отразятся на размере зарплат педагогов. Об этом на онлайн-брифинге заявила председатель комитета по образованию Смольного Жанна Воробьева 29 апреля.
«Получат зарплату, как и положено», — отметила она, добавив, что отпускные также будут начислены в полном объёме. Это касается сотрудников как школ, так и детских садов.
Школы в Петербурге закончат учебный год 22 мая. На данный момент 78 тысяч родителей подали заявление о досрочной аттестации. Всего изъявили желание забрать ребёнка на дачу, освободив от занятий в мае, 47% родителей.
На период пандемии в городе продолжат работать 63 дежурных детских садика. Наполняемость групп составит до 12 человек.