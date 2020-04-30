Смольный рекомендовал частным детским садам работать. Пока всего три дня и в дежурном режиме
Частные детские сады в Петербурге смогут возобновить работу, следует из новой редакции 121-го постановления, которое определяет правила, по которым живет Северная столица в режиме повышенной готовности.
«Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, с 06.05.2020 по 08.05.2020 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек», — говорится в документе, опубликованном 29 апреля. Это касается детей граждан, которым официально разрешено работать во время введенных президентом нерабочих дней.
Ранее на частные детские сады распространялся общий запрет на образовательную деятельность в очной форме. При этом в государственных детских садах были созданы дежурные группы для работающих родителей.