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30.04.2020 14:20
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Смольный рекомендовал частным детским садам работать. Пока всего три дня и в дежурном режиме

Частные детские сады в Петербурге смогут возобновить работу, следует из новой редакции 121-го постановления, которое определяет правила, по которым живет Северная столица в режиме повышенной готовности.

«Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, с 06.05.2020 по 08.05.2020 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек», — говорится в документе, опубликованном 29 апреля. Это касается детей граждан, которым официально разрешено работать во время введенных президентом нерабочих дней.

Ранее на частные детские сады распространялся общий запрет на образовательную деятельность в очной форме. При этом в государственных детских садах были созданы дежурные группы для работающих родителей.

© Фонтанка.Ру

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