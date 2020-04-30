Перевёртыш и ошмётки ограждений: ДТП в зоне ремонта на КАД собрало пробку 10 км
Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 30 апреля, в последний рабочий день месяца, снова достигла 3 баллов. Впервые 3 балла утром были зафиксированы «Яндексом» вчера. После 9 часов стало чуть просторнее — 2 балла.
Самые длинные пробки — на севере КАД. На внутреннем кольце от Выборгского шоссе до проспекта Культуры «самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю» — 10,4 километра. На внешнем кольце от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса в пробке длиной 7,4 километра можно потерять 59 минут, что на 53 минуты больше обычного, предупреждает «Яндекс».
Движение там осложняет ДТП — и снова в зоне ограничения движения из-за дорожных работ. «Peugeot 206 перевернулся на кольцевой около комплекса «Мега Парнас». Скорее всего, низко летел и не заметил ограждение», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На месте работают спасатели, отмечает «Экстренный вызов Санкт-Петербург».
Аварии там случались несколько раз за последние дни (например, 23 апреля было ДТП с трактором). Зато на внутреннем кольце в районе вантового моста, где были проблемы во вторник и среду, сегодня свободно. Небольшой затор наблюдается на подъезде к Мурманскому шоссе. Пользователи «Яндекс.Навигатора» сообщили о ДТП в районе Кудрово.
На севере города ДТП затрудняет движение на Светлановской площади, притом что на проспекте Энгельса на этом участке всегда плотно. Там столкнулись две легковые машины, одна вылетела на газон, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП».
Вчера вечером «Яндекс» второй раз за месяц зафиксировал в Петербурге 4 балла, самая длинная пробка была там же, на КАД, между Горским шоссе и проспектом Энгельса, — 14,1 километра. Сейчас на севере КАД действует несколько ограничений. Внутреннее кольцо между ЗСД и проспектом Энгельса полностью перекрыто до июля. На предыдущем участке осталась одна полоса, как и на внешнем кольце в районе развязки с Приморским шоссе. 1 и 2 мая на развязке с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда. До 8 мая сужен участок внешнего кольца у развязки с Пискарёвским проспектом.