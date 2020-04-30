Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 30 апреля, в последний рабочий день месяца, снова достигла 3 баллов. Впервые 3 балла утром были зафиксированы «Яндексом» вчера. После 9 часов стало чуть просторнее — 2 балла.

Самые длинные пробки — на севере КАД. На внутреннем кольце от Выборгского шоссе до проспекта Культуры «самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю» — 10,4 километра. На внешнем кольце от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса в пробке длиной 7,4 километра можно потерять 59 минут, что на 53 минуты больше обычного, предупреждает «Яндекс».