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29.04.2020 23:43
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Ещё 65 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. В России число смертей перевалило за 1 000

За последние сутки в Москве скончались 65 человек с подтверждённой пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Таким образом, по данным на 29 апреля, только в столице от коронавируса скончались 611 человек. Рекордную смертность фиксирую второй день: накануне за сутки умерли 67 пациентов. В России с обновлённой московской статистикой 1 037 летальных исходов.

Всего в стране с 30 марта выявлено 99 399 заболевших COVID-19, почти половина (50 646) приходится на Москву. Петербург занимает третье место по заболеваемости и смертям - 3 726 и 29 случаев соответственно.

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