Минздрав: Онкоцентры не отдадут под коронавирусные стационары

Онкологические центры в России продолжат свою работу по профилю, их не планируют перепрофилировать под больных с COVID-19. Об этом 29 апреля заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы очень трепетно относимся ко многим направлениям медицинской помощи. Онкологические стационары фактически все у нас продолжают работать», - рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил министр, под приём больных с коронавирусом сейчас отдают учреждения, которые оказывают плановую медицинскую помощь. Кроме онкоцентров, сохранить профиль смогут также стационары для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ревматическими состояниями.