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29.04.2020 21:04
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Минздрав: Онкоцентры не отдадут под коронавирусные стационары

Онкологические центры в России продолжат свою работу по профилю, их не планируют перепрофилировать под больных с COVID-19. Об этом 29 апреля заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы очень трепетно относимся ко многим направлениям медицинской помощи. Онкологические стационары фактически все у нас продолжают работать», - рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил министр, под приём больных с коронавирусом сейчас отдают учреждения, которые оказывают плановую медицинскую помощь. Кроме онкоцентров, сохранить профиль смогут также стационары для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ревматическими состояниями.

В Петербурге в качестве кандидата на новый стационар для подхвативших COVID-19 рассматривали Центра онкологии имени Петрова. В Смольном сообщили, что пациентов с коронавирусом в Песочный могут повезти, если эпидситуация в городе не улучшится до конца мая. Предполагалось, что в этом случае лучевое лечение продолжат в отдельно стоящем корпусе.

Петиция противников собрала больше 124 тысяч подписей. Директор онкоцентра Владимир Моисеенко сегодня подтвердил, что перепрофилирование не планируется.

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