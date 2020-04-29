Минздрав: Онкоцентры не отдадут под коронавирусные стационары
Онкологические центры в России продолжат свою работу по профилю, их не планируют перепрофилировать под больных с COVID-19. Об этом 29 апреля заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы очень трепетно относимся ко многим направлениям медицинской помощи. Онкологические стационары фактически все у нас продолжают работать», - рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил министр, под приём больных с коронавирусом сейчас отдают учреждения, которые оказывают плановую медицинскую помощь. Кроме онкоцентров, сохранить профиль смогут также стационары для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ревматическими состояниями.
В Петербурге в качестве кандидата на новый стационар для подхвативших COVID-19 рассматривали Центра онкологии имени Петрова. В Смольном сообщили, что пациентов с коронавирусом в Песочный могут повезти, если эпидситуация в городе не улучшится до конца мая. Предполагалось, что в этом случае лучевое лечение продолжат в отдельно стоящем корпусе.
Петиция противников собрала больше 124 тысяч подписей. Директор онкоцентра Владимир Моисеенко сегодня подтвердил, что перепрофилирование не планируется.