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29.04.2020 20:02
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«Петроэлектросбыт» возобновил работу 15 центров приема платежей

С 28 апреля «Петроэлектросбыт» возобновил работу 15 центров приема платежей. Об этом 29 апреля рассказал лидер фракции «Яблока» в Заксобрании Борис Вишневский, который ранее обратился с аналогичной просьбой к вице-губернатору Максиму Шаскольскому.

Работу возобновили центры, расположенные по адресам:

  • Бассейная ул., д. 27
  • Ветеранов пр., д. 50, к.2
  • Замшина ул., д. 19
  • Ул. Маршала Захарова, д. 21, к.4
  • Большая Зеленина ул., д. 17
  • Гражданский пр., д. 111
  • Кирочная ул., д. 30
  • Комендантский пр., д. 11
  • Наличная ул., д. 51
  • Нарвский пр., д. 31
  • Новочеркасский пр. д. 37, к.1
  • Ул. Подвойского, д. 16, к.1
  • Прибрежная ул., д. 11
  • Пр. Славы, д. 43/49
  • Пр. Энгельса, д. 147, к.1

Прием посетителей проводится с учетом противоэпидемических мер. А именно количество работающих окон для соблюдения дистанции между сотрудниками сокращено, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в отделениях установлены диспенсеры с антибактериальной жидкостью для рук и лампы для очистки воздуха. Кроме того, на полу нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции между посетителями, а также усилен режим уборки.

«Есть немало людей (особенно пожилых), которые не умеют платить за квартиру в онлайне, а «Сбербанк» за эти платежи берет комиссию», — пояснил Вишневский.

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Комментарии (6)

260667101
Предлагаю переименовать их в "пункты подношений".. Ибо, разрешать электорату стоять в очереди, что-бы отдать бабло - это за гранью...
Maik5
«Сбербанк» за эти платежи берет комиссию», — пояснил Вишневский.
Уроды. За коммуналку не должно быть комиссий.
srg000
Клоуны... туда в основном пожилые люди ходят. Молодежь череч интернет оплачивает в основном...
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