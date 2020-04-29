С 28 апреля «Петроэлектросбыт» возобновил работу 15 центров приема платежей. Об этом 29 апреля рассказал лидер фракции «Яблока» в Заксобрании Борис Вишневский, который ранее обратился с аналогичной просьбой к вице-губернатору Максиму Шаскольскому.

Прием посетителей проводится с учетом противоэпидемических мер. А именно количество работающих окон для соблюдения дистанции между сотрудниками сокращено, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в отделениях установлены диспенсеры с антибактериальной жидкостью для рук и лампы для очистки воздуха. Кроме того, на полу нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции между посетителями, а также усилен режим уборки.

«Есть немало людей (особенно пожилых), которые не умеют платить за квартиру в онлайне, а «Сбербанк» за эти платежи берет комиссию», — пояснил Вишневский.