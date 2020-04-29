С 28 апреля «Петроэлектросбыт» возобновил работу 15 центров приема платежей. Об этом 29 апреля рассказал лидер фракции «Яблока» в Заксобрании Борис Вишневский, который ранее обратился с аналогичной просьбой к вице-губернатору Максиму Шаскольскому.
Работу возобновили центры, расположенные по адресам:
- Бассейная ул., д. 27
- Ветеранов пр., д. 50, к.2
- Замшина ул., д. 19
- Ул. Маршала Захарова, д. 21, к.4
- Большая Зеленина ул., д. 17
- Гражданский пр., д. 111
- Кирочная ул., д. 30
- Комендантский пр., д. 11
- Наличная ул., д. 51
- Нарвский пр., д. 31
- Новочеркасский пр. д. 37, к.1
- Ул. Подвойского, д. 16, к.1
- Прибрежная ул., д. 11
- Пр. Славы, д. 43/49
- Пр. Энгельса, д. 147, к.1
Прием посетителей проводится с учетом противоэпидемических мер. А именно количество работающих окон для соблюдения дистанции между сотрудниками сокращено, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в отделениях установлены диспенсеры с антибактериальной жидкостью для рук и лампы для очистки воздуха. Кроме того, на полу нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции между посетителями, а также усилен режим уборки.
«Есть немало людей (особенно пожилых), которые не умеют платить за квартиру в онлайне, а «Сбербанк» за эти платежи берет комиссию», — пояснил Вишневский.