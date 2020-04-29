Саентолог из Петербурга, осуждённая за продажу мифических квартир, требует от государства 8,6 млн

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 апреля Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление Заборских к Министерству финансов. Она требует компенсацию за уголовное преследование, ущерб для себя оценила в 8 миллионов 655 тысяч рублей.

Представитель саентологической церкви в Петербурге Екатерина Заборских хочет компенсацию за уголовное преследование. Двумя приговорами ей назначили 8,5 года реального срока за мошенничество с продажей квартир более чем на 166 млн рублей.

«К производству заявление пока не принято», — уточнили в пресс-службе.



Речь идёт об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, по которому Октябрьский райсуд в октябре 2017 года приговорил Заборских к 6,5 года колонии. Ей вменили хищение 133 млн у претендентов на престижное жильё.



В ноябре 2018 года этот же суд вынес второй приговор за хищение 33 млн по аналогичному сценарию, увеличив срок лишения свободы до 8,5 года. К этому времени Заборских успела обжаловать первое решение. На виновность и наказание это не повлияло, суд отменил приговор в части разрешения гражданских исков. Судя по картотеке, в 2019 году Заборских попытала счастья в кассации по первому приговору, но не преуспела.

Полиция заинтересовалась бизнесом последовательницы Рона Хаббарда в 2014 году. Предполагалось, что деньги участников долевого строительства могли служить саентологам одним из источников финансирования.

