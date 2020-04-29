К 75-летию Победы Горэлектротранс оформил подвижной состав. Трамваи и троллейбусы с праздничной символикой будут работать на маршрутах в разных частях Петербурга.



Как сообщает пресс-служба предприятия 29 апреля, украшенные трамваи и троллейбусы можно будет встретить в центре Петербурга, на Невском проспекте, а также в Петроградском, Василеостровском, Московском и других районах.