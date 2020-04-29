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29.04.2020 16:54
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Трамваи и троллейбусы получили праздничное оформление ко Дню Победы. Если вы сидите дома, то посмотрите, как они выглядят, на «Фонтанке»

К 75-летию Победы Горэлектротранс оформил подвижной состав. Трамваи и троллейбусы с праздничной символикой будут работать на маршрутах в разных частях Петербурга.

Как сообщает пресс-служба предприятия 29 апреля, украшенные трамваи и троллейбусы можно будет встретить в центре Петербурга, на Невском проспекте, а также в Петроградском, Василеостровском, Московском и других районах.

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Так, в Трамвайном парке №3 праздничное оформление получили два модернизированных трамвая ЛМ-68М3, они будут работать на маршрутах № 3, 6, 40. В Трамвайном парке №1 украшены борта еще двух трамваев, но другой модели — ЛМ-2008: предполагается, что вагоны выйдут на маршруты № 43 и 45. В троллейбусных парках №2 и №3 — две машины модели АКСМ-321, которые будут работать в центре, в том числе на Невском проспекте: № 1, 5, 7, 10, 11, 22.

Несмотря на то, что в дни 75-летия будут действовать ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, увидеть оформление в живую у горожан все-таки получится — трамваи и троллейбусы в рамках проекта «Мы помним, мы гордимся!» будут работать на линии в течение всего юбилейного года.

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