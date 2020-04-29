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29.04.2020 15:40
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5000 рублей штрафа за вождение автомобиля без пропуска. Госдума рассмотрит новые полномочия МВД для усиления ограничений

Поправку в федеральный Кодекс об административных правонарушениях, которая вводит штрафы за управление транспортным средством без пропуска «при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в Госдуму внесли депутаты ЗакСа Нижегородской области. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарии с Волги предлагают штрафовать водителей без спецпропусков в целях «сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации» на сумму от 1000 до 5000 рублей. В случае повторного нарушения сразу на 5000 рублей.

Одновременно предлагается наделить МВД «полномочиями по рассмотрению дел» по новой статье.

Фото: скриншот sozd.duma.gov.ru
Фото: скриншот sozd.duma.gov.ru

«Данные изменения позволят в рамках действующего административного законодательства более эффективно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил поведения, в том числе с использованием технических средств фиксации нарушений в отношении водителей и владельцев автотранспортных средств, а также позволят снизить негативные последствия чрезвычайной ситуации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Штрафы в 5000 рублей за езду без пропуска уже предусмотрены в КоАП Москвы. 27 апреля там был оштрафован первый автомобилист. Он оспорил штраф, так как оформлял пропуск.

«Автовладелец Максим Чирков допустил ошибку при вводе номера, из-за чего и получил штраф», — прокомментировали ситуацию «Коммерсанту» в департаменте транспорта Москвы.

С 22 по 24 апреля столичные власти выявили 327 тыс. автомобилей без пропусков. Всем автовладельцам были направлены sms с предупреждениями. О вынесении штрафов этой трети миллиона нарушителей пока не сообщалось.

22 апреля «Интерфакс» сообщил о подготовке законопроекта, который позволит сотрудникам МВД вскрывать автомобили без присутствия владельца, оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ».

В начале апреля штрафы за нарушение режима самоизоляции были внесены в петербургский Кодекс об административных правонарушениях.

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Комментарии (7)

Nora...
Дамоклов меч пропусков завис над всеми нами.... и их все равно введут при первом удобном случае под эгидой заботы о нашем здоровье и спасения наших душ или без оных...
К вирусу эти пропуска не имеют никакого отношения, о чем есть всеобщее понимание....
Владислав М
Депутаты хотят штрафовать людей за осуществление ими своего конституционного права свободы воли и действий, свободы распоряжаться своим имуществом. Завтра эти депутаты могут принять закон, по которому мы и рта не сможем раскрыть без специального разрешения.
Сам факт получения пропуска уже абсурден! Пропуск должен давать право въезда в опасную зону, право выезда из опасной зоны в безопасную зону и т.д. Именно это прописано в законе о ЧС. А какой может быть пропуск на право передвижения или владения своим транспортным средством? Как этот пропуск защищает других граждан от заражения вирусом? Да никак. Просто чиновники захотели за граждан решать, кто и когда свободен, а кто нет. Без суда и следствия! Без подтверждения опасности чего-то или кого-то. А воспользовался своим правом своевольно – виновен, плати! За такие законопроекты авторов надо отдавать под суд, как покушающихся на базовые свободы и права граждан России.
EveReady
Старые, аналоговые пни прочухали преимущества диджитализации.
Осталась пара шагов для тотального контроля плебса:
1.Регистрация телефонов по IMEI = вывод в "белую зону" обезличенных сим-карт.Т.,е - знаю где ты находишься, с кем разговариваешь, что и кому пишешь в смс и мессенджерах и пр.
2. Ограничение хождения наличности = неси деньги в банк
3. Обоснование происхождения денег на банковском вкладе = всегда могу заблокировать твой счет, и не сможешь купить даже еду.
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