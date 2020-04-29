5000 рублей штрафа за вождение автомобиля без пропуска. Госдума рассмотрит новые полномочия МВД для усиления ограничений

Поправку в федеральный Кодекс об административных правонарушениях, которая вводит штрафы за управление транспортным средством без пропуска «при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в Госдуму внесли депутаты ЗакСа Нижегородской области. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарии с Волги предлагают штрафовать водителей без спецпропусков в целях «сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации» на сумму от 1000 до 5000 рублей. В случае повторного нарушения сразу на 5000 рублей.



Одновременно предлагается наделить МВД «полномочиями по рассмотрению дел» по новой статье.

Фото: скриншот sozd.duma.gov.ru Фото: скриншот sozd.duma.gov.ru

«Данные изменения позволят в рамках действующего административного законодательства более эффективно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил поведения, в том числе с использованием технических средств фиксации нарушений в отношении водителей и владельцев автотранспортных средств, а также позволят снизить негативные последствия чрезвычайной ситуации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Штрафы в 5000 рублей за езду без пропуска уже предусмотрены в КоАП Москвы. 27 апреля там был оштрафован первый автомобилист. Он оспорил штраф, так как оформлял пропуск.

«Автовладелец Максим Чирков допустил ошибку при вводе номера, из-за чего и получил штраф», — прокомментировали ситуацию «Коммерсанту» в департаменте транспорта Москвы.

С 22 по 24 апреля столичные власти выявили 327 тыс. автомобилей без пропусков. Всем автовладельцам были направлены sms с предупреждениями. О вынесении штрафов этой трети миллиона нарушителей пока не сообщалось.

