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29.04.2020 14:04
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«Сапсан» заклевал «Ласточек». В майские праздники их станет меньше и на Псков, и в Карелию

РЖД, увеличивая в длинные майские праздники количество «Сапсанов», одновременно решили снять с ряда правлений скоростные электрички типа «Ласточка». Об этом сообщает 29 апреля компания.

С 30 апреля по 11 мая, в связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, их станет меньше на участке до Пскова, Сортавалы и Рускеалы. Также сокращены будут и беспересадочные вагоны Москва — Рускеала.

Ознакомиться с полным списком отмен можно тут.

Тем, кто заранее приобрел билеты на эти электропоезда, вернут деньги без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

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