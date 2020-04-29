«Сапсан» заклевал «Ласточек». В майские праздники их станет меньше и на Псков, и в Карелию

РЖД, увеличивая в длинные майские праздники количество «Сапсанов», одновременно решили снять с ряда правлений скоростные электрички типа «Ласточка». Об этом сообщает 29 апреля компания.



С 30 апреля по 11 мая, в связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, их станет меньше на участке до Пскова, Сортавалы и Рускеалы. Также сокращены будут и беспересадочные вагоны Москва — Рускеала.



Ознакомиться с полным списком отмен можно тут.



Тем, кто заранее приобрел билеты на эти электропоезда, вернут деньги без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

