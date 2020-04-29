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29.04.2020 14:36
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Немецкие врачи разделись в знак протеста. Так они хотят обратить внимание на нехватку защитной одежды для работы с больными коронавирусом

Акция медиков в Германии, которые позируют в своих кабинетах обнаженными, набрала популярность в немецком сегменте Интернета. Работники медицины так решили привлечь внимание к проблемам нехватки масок и защитных костюмов.

Фото: скриншот с сайта blankebedenken.org
Фото: скриншот с сайта blankebedenken.org
Фото: скриншот с сайта blankebedenken.org

«Мы ваши врачи. Чтобы иметь возможность лечить вас безопасно, мы и наша команда нуждаемся в защитном снаряжении и политической поддержке. Когда у нас этого нет, мы выглядим так», — сообщается в заявлении на сайте акции.

До этого немецкие врачи в течение нескольких недель пытались добиться от властей поддержки медработников в борьбе с COVID-2019, указывая на недостаточную комплектацию клиник ФРГ.

В Германии выявлено уже 160 тысяч заболевших коронавирусом.

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Комментарии (2)

sektor7
Фу,стрём. Насмотрелся немецкой обнаженки. Как спать теперь
Noisymouse
Неужели и туда наша рука дотянулась?))
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