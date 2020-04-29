Акция медиков в Германии, которые позируют в своих кабинетах обнаженными, набрала популярность в немецком сегменте Интернета. Работники медицины так решили привлечь внимание к проблемам нехватки масок и защитных костюмов.

«Мы ваши врачи. Чтобы иметь возможность лечить вас безопасно, мы и наша команда нуждаемся в защитном снаряжении и политической поддержке. Когда у нас этого нет, мы выглядим так», — сообщается в заявлении на сайте акции.



До этого немецкие врачи в течение нескольких недель пытались добиться от властей поддержки медработников в борьбе с COVID-2019, указывая на недостаточную комплектацию клиник ФРГ.

