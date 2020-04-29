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29.04.2020 13:01
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Поездки не пропадут. Тем, кто соблюдал режим самоизоляции, восстановят неиспользованные проездные

Срок действия нельготных проездных билетов, по которым не совершено ни одной поездки с 28 марта по 30 апреля, будет восстановлен. Этим смогут воспользоваться 30 тысяч горожан.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова 29 апреля, «неиспользованный» период будет восстановлен с первого дня после снятия противовирусных ограничений.

Такое решение приняла межведомственная транспортная рабочая группа при городском координационном совете по противодействию COVID-19.

Постановление правительства № 121, которое определяет перечень ограничений, предполагает, что будет восстановлен период действия льготных и бесплатных билетов, которые были отключены на время предписанной самоизоляции. Однако беспокойство выражали и те горожане, у которых нет права на льготный проезд: они соблюдают режим, и у них без дела дома пропадают билеты длительного пользования, приобретённые до 28 марта. Теперь комтрансу поручено разработать порядок их восстановления.

Льготы на проезд отменили для того, чтобы не поощрять передвижения петербуржцев в общественном транспорте. Однако затем пришлось менять алгоритм: в частности, раздавать бесплатные «Подорожники» медикам и волонтерам, а также придумывать процедуру для почетных доноров и ветеранов боевых действий.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Удивительно, что возврат паритетный, а не всякими акциями.
OAD
Только не пишите, что "медикам" раздавали подорожники. Не правда это.
sakorol
Я понял что с 30 апреля льготные проездные заработают!?
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