Поездки не пропадут. Тем, кто соблюдал режим самоизоляции, восстановят неиспользованные проездные

Срок действия нельготных проездных билетов, по которым не совершено ни одной поездки с 28 марта по 30 апреля, будет восстановлен. Этим смогут воспользоваться 30 тысяч горожан.



Как сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова 29 апреля, «неиспользованный» период будет восстановлен с первого дня после снятия противовирусных ограничений.

Такое решение приняла межведомственная транспортная рабочая группа при городском координационном совете по противодействию COVID-19.