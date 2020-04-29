Поездки не пропадут. Тем, кто соблюдал режим самоизоляции, восстановят неиспользованные проездные
Срок действия нельготных проездных билетов, по которым не совершено ни одной поездки с 28 марта по 30 апреля, будет восстановлен. Этим смогут воспользоваться 30 тысяч горожан.
Как сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова 29 апреля, «неиспользованный» период будет восстановлен с первого дня после снятия противовирусных ограничений.
Такое решение приняла межведомственная транспортная рабочая группа при городском координационном совете по противодействию COVID-19.
Постановление правительства
Льготы на проезд отменили для того, чтобы не поощрять передвижения петербуржцев в общественном транспорте. Однако затем пришлось менять алгоритм: в частности, раздавать бесплатные «Подорожники» медикам и волонтерам, а также придумывать процедуру для почетных доноров и ветеранов боевых действий.