Ветеранов и почетных доноров снова ждут в петербургском метро. Им возвращают льготы на проезд
С 13 апреля петербуржцы из числа ветеранов боевых действий и почетных доноров могут получить билеты на бесплатный проезд. Ранее их лишили льгот на «нерабочий» период в стране.
Как сообщает комитет по транспорту, безденежный проездной будет действовать до 30 апреля. Если фамилия человека начинается на букву с «А» до «К», то обратиться за оформлением проездного надо в отдел по работе с пассажирами ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: улица Одоевского, дом 29. При этом надо будет приобрести саму пластиковую карту «Подорожник» за 60 рублей. Через 45 дней ее можно будет вернуть с возвратом стоимости.
Если первая буква фамилии где-то во второй половине алфавита (с «Л» до «Я»), то обращаться надо в офис продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: улица Рубинштейна, дом 32. Здесь «Подорожник» покупать не придется.
Напомним, в конце марта Смольный обнулил льготы на проезд, чтобы не поощрять передвижение людей в транспорте во время предписанной самоизоляции. Однако вскоре выяснилось, что таким широким жестом власти задели в частности медиков-пенсионеров, которым по-прежнему надо добираться на работу. В связи с этим через медицинские учреждения началось распространение бесплатных проездных для врачей и персонала. Кроме того, выяснилось, что льгот лишили и ветеранов с почетными донорами, хотя в постановлении Смольного о них не говорилось.