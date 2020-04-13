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13.04.2020 11:58
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Ветеранов и почетных доноров снова ждут в петербургском метро. Им возвращают льготы на проезд

С 13 апреля петербуржцы из числа ветеранов боевых действий и почетных доноров могут получить билеты на бесплатный проезд. Ранее их лишили льгот на «нерабочий» период в стране.

Как сообщает комитет по транспорту, безденежный проездной будет действовать до 30 апреля. Если фамилия человека начинается на букву с «А» до «К», то обратиться за оформлением проездного надо в отдел по работе с пассажирами ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: улица Одоевского, дом 29. При этом надо будет приобрести саму пластиковую карту «Подорожник» за 60 рублей. Через 45 дней ее можно будет вернуть с возвратом стоимости.

Если первая буква фамилии где-то во второй половине алфавита (с «Л» до «Я»), то обращаться надо в офис продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: улица Рубинштейна, дом 32. Здесь «Подорожник» покупать не придется.

Напомним, в конце марта Смольный обнулил льготы на проезд, чтобы не поощрять передвижение людей в транспорте во время предписанной самоизоляции. Однако вскоре выяснилось, что таким широким жестом власти задели в частности медиков-пенсионеров, которым по-прежнему надо добираться на работу. В связи с этим через медицинские учреждения началось распространение бесплатных проездных для врачей и персонала. Кроме того, выяснилось, что льгот лишили и ветеранов с почетными донорами, хотя в постановлении Смольного о них не говорилось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

260850771
Т.е. по улице ветеранам и почетным донорам можно идти для получения карточки. А как же самоизоляция?
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