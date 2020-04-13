Ветеранов и почетных доноров снова ждут в петербургском метро. Им возвращают льготы на проезд

С 13 апреля петербуржцы из числа ветеранов боевых действий и почетных доноров могут получить билеты на бесплатный проезд. Ранее их лишили льгот на «нерабочий» период в стране.



Как сообщает комитет по транспорту, безденежный проездной будет действовать до 30 апреля. Если фамилия человека начинается на букву с «А» до «К», то обратиться за оформлением проездного надо в отдел по работе с пассажирами ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: улица Одоевского, дом 29. При этом надо будет приобрести саму пластиковую карту «Подорожник» за 60 рублей. Через 45 дней ее можно будет вернуть с возвратом стоимости.

