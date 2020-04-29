В Петербурге за сутки выявили 290 заразившихся коронавирусом. Северная столица вернула себе третье место по приросту заболевших

В Петербурге за сутки зафиксировано 290 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего в России выявлен 5841 новый случай заболевания за сутки. Умерли 108 человек, выздоровели 1830.



Таким образом, общее количество заразившихся в стране — 99399 человек. Лидерство по новым случаям удерживает Москва с 2220, а на второй строчке остается Московская область с 686. Тройку замыкает Санкт-Петербург.



В петербургском оперативном штабе уточняют, что за сутки обследовали более 10 тысяч человек. На карантине остаются 2776, из которых 44 в обсерваторе. Общее число заболевших в Петербурге поднялось до 3726.

