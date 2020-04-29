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29.04.2020 10:48
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В Петербурге за сутки выявили 290 заразившихся коронавирусом. Северная столица вернула себе третье место по приросту заболевших

В Петербурге за сутки зафиксировано 290 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего в России выявлен 5841 новый случай заболевания за сутки. Умерли 108 человек, выздоровели 1830.

Таким образом, общее количество заразившихся в стране — 99399 человек. Лидерство по новым случаям удерживает Москва с 2220, а на второй строчке остается Московская область с 686. Тройку замыкает Санкт-Петербург.

В петербургском оперативном штабе уточняют, что за сутки обследовали более 10 тысяч человек. На карантине остаются 2776, из которых 44 в обсерваторе. Общее число заболевших в Петербурге поднялось до 3726.

Всего в России зафиксировано уже 972 летальных случая у заболевших от коронавируса. Количество выздоровевших выросло до 10286.

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Комментарии (22)

WuhanRockCafe
Медсестра - Профессор, больной перед смертью вспотел.
Профессор - Это хорошо.
Balamut
Занимательная математика рядом.
На самом деле +290 человек = это в добавок к тем, кто под подозрением на короновирус. Из них только каждый у каждого 10 подтверждается диагноз, т.е. по факту мы имеем потенциальных 29 человек с вирусом Covid-19.
Выложенные вчера данные Комздравом данные по заболевшим по районам это пожтверждают.
Фактически на данный момент мы имеем 2400 больных вирусом в Санкт-Петербурге, из них около 800 лечится дома.
teresha
Конечно, нужно указывать количество протестированных. На Шевченко 6 тестов ушло ,и все были отрицательные ,а он чуть не умер.
Беглова с Лисовцом, наверно, каждый день тестируют.
Тесты могут ничего не показывать, а люди массово умирают. Смертность должна быть с учетом смертности от пневмоний.
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