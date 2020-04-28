Nissan сократит четверть сотрудников на петербургском заводе. Полный или частичный простой может затянуться до июля

Петербургский завод Nissan сократит примерно четверть своих сотрудников из-за изменения графика работы. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что это связано не с коронавирусным простоем, а ранее принятым решением о переходе на работу в одну смену.

«В марте этого года мы сообщали о том, что завод планирует перейти на работу в одну смену в связи с падением спроса на автомобили. Подобное изменение графика работы предполагает, что около 450 человек из общей численности примерно 2000 сотрудников покинет компанию», - прокомментировал представитель Nissan.

В комитете по труду и занятости Петербурга «Фонтанке» сообщили, что Nissan запланировал высвобождение 12 человек до 17 июля 2020 «в связи с уменьшением объемов реализации готовой продукции». В отпусках без сохранения заработной платы находится 19 человек. Но если работодатель увольняет персонал по соглашению сторон или работники уходят по собственному желанию, уведомлять комитет работодатель не обязан. По словам сотрудников Nissan, по соглашению сторон компанию уже покинуло несколько десятков человек. Они получили по шесть окладов. Ранее завод Nissan остановил работу на время президентских каникул. По словам собеседников издания, руководство компании обсуждает уход на дополнительные каникулы в июне. При этом, возобновится ли работа в мае, пока не решено. «График работы завода на период май-июнь пока не определен. Его утверждение зависит от целого ряда факторов, в том числе ситуации на автомобильном рынке, распространения короновирусной инфекции, а также возобновления работы европейских заводов-поставщиков автокомпонентов», - сказали в пресс-службе Nissan.