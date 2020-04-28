«Она обнулилась». Экспортеры российского зерна могут сорвать контракты из-за исчерпания квоты

Стремительное исчерпание квот на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы привело к остановке поставок зерна, уже доставленного в порты и на суда. Об этом 28 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Опоры России» в Минсельхоз.



Как сообщает ассоциация, экспортеры не успели получить таможенную декларацию и теперь могут сорвать уже заключенные контракты. «Опора России» просит разрешить экспорт уже готового к отправке зерна еще на 15 дней.



Напомним, квота на экспорт 7 млн тонн пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя была установлена с 1 апреля по 30 июня. Но она была выбрана полностью уже в минувшее воскресенье, после чего таможня прекратила выпуск деклараций для экспорта за пределы ЕАЭС.

