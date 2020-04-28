«Она обнулилась». Экспортеры российского зерна могут сорвать контракты из-за исчерпания квоты
Стремительное исчерпание квот на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы привело к остановке поставок зерна, уже доставленного в порты и на суда. Об этом 28 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Опоры России» в Минсельхоз.
Как сообщает ассоциация, экспортеры не успели получить таможенную декларацию и теперь могут сорвать уже заключенные контракты. «Опора России» просит разрешить экспорт уже готового к отправке зерна еще на 15 дней.
Напомним, квота на экспорт 7 млн тонн пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя была установлена с 1 апреля по 30 июня. Но она была выбрана полностью уже в минувшее воскресенье, после чего таможня прекратила выпуск деклараций для экспорта за пределы ЕАЭС.
При этом, пишет «Опора России», к 24 апреля квота была выбрана только на 3,95 млн тонн, а уже 26 апреля была обнулена. Мощности российских портов по экспорту зерна не превышают 1,5 млн тонн в неделю, говорится в письме. Таким образом, выбор оставшейся квоты в 3,05 млн тонн за неполные три дня возможен за счет неполного таможенного декларирования товара, хотя любые формы предварительного декларирования запрещены, указывает «Опора России».
«Компании не предполагали и не могли предполагать такое стремительное исчерпание квоты. Теперь же у них существует существенный риск многомиллиардных убытков»,— предупреждают в организации.
Ранее Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупредил о риске возникновения дефицита муки. Из-за снижения курса рубля и возросшей выгодности экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставок зерна на мукомольные предприятия или устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка цену на зерно, отмечали они.