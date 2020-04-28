FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 16:40
4
Печать

«Она обнулилась». Экспортеры российского зерна могут сорвать контракты из-за исчерпания квоты

Стремительное исчерпание квот на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы привело к остановке поставок зерна, уже доставленного в порты и на суда. Об этом 28 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Опоры России» в Минсельхоз.

Как сообщает ассоциация, экспортеры не успели получить таможенную декларацию и теперь могут сорвать уже заключенные контракты. «Опора России» просит разрешить экспорт уже готового к отправке зерна еще на 15 дней.

Напомним, квота на экспорт 7 млн тонн пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя была установлена с 1 апреля по 30 июня. Но она была выбрана полностью уже в минувшее воскресенье, после чего таможня прекратила выпуск деклараций для экспорта за пределы ЕАЭС.

При этом, пишет «Опора России», к 24 апреля квота была выбрана только на 3,95 млн тонн, а уже 26 апреля была обнулена. Мощности российских портов по экспорту зерна не превышают 1,5 млн тонн в неделю, говорится в письме. Таким образом, выбор оставшейся квоты в 3,05 млн тонн за неполные три дня возможен за счет неполного таможенного декларирования товара, хотя любые формы предварительного декларирования запрещены, указывает «Опора России».

«Компании не предполагали и не могли предполагать такое стремительное исчерпание квоты. Теперь же у них существует существенный риск многомиллиардных убытков»,— предупреждают в организации.

Ранее Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупредил о риске возникновения дефицита муки. Из-за снижения курса рубля и возросшей выгодности экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставок зерна на мукомольные предприятия или устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка цену на зерно, отмечали они.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

мухомор
Ух ты какая святая нивность.
Не предполагали они.
Да все экспортёры ломанулись отгружать как можно больше, что бы откусить бОльший кусок от квоты. вот она и обнулилась раньше времени.
Кстати, как вы видите, в запросе ничего не говориться о причинах установления квоты и почему её можно расширить. Кроме финансовых запросов экспортёров ничего нет. Продовольственная безопасность "опоре России" до одного места.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Хорошо. Зерно - России. Партнерам - форсмажор.
Oleg_I
Нефть обнулилась, зерно - последняя наша надёжа.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний