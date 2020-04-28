В Петербурге раскрыли сеть торговцев БАДами. Пожилые люди словно под гипнозом попадали в кредитную кабалу

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 28 апреля, за мошенническими хищениями стояла организация, в составе которой трудились более 20 курьеров, диспетчеров, закупщиков БАДов. Фирма занимала два офиса в бизнес-центрах в Выборгском районе города и обеспечивала товарами не только Петербург и область, но и другие регионы России.

Масштабную мошенническую сеть ликвидировали в Выборгском районе Петербурга. Покупателям под видом чудо-средств продавали пустышки, обещали компенсировать отсутствующий эффект и снова обманывали. Схема приносила под 300 тысяч в месяц.

Клиентам исправно выдавали чеки от двух юрлиц, учредители которых в родстве с предполагаемыми организаторами — 44-летний уроженец Петрозаводска и 51-летний уроженец Читинской области.

Действовали в два этапа: сначала продавали косметические средства под видом биологически активных добавок, потом обещали компенсацию тем, кто не заметил ожидаемого воздействия. Выманивать деньги могли годами, ежемесячный доход, по подсчётам полиции, составлял 150–300 тысяч рублей, при этом работать начали с 2016 года.

Основной контингент — пожилые люди. По версии следствия, группа может стоять как минимум за 18 эпизодами с ущербом на десятки миллионов рублей. Пока установлены три. Например, жительница Красносельского района, которая за последние два года отдала за БАДы и компенсации 8 млн рублей. Чтобы расплатиться за волшебные добавки, женщина сначала брала деньги у знакомых, потом оформила кредит. «Диспетчер по телефону как будто вводил в гипноз», — описала она.

Полицейские установили личности восьми курьеров (4 женщины и 4 мужчины в возрасте 38 до 72 лет) и девяти диспетчеров (7 женщин и мужчины в возрасте от 26 до 43 лет), 11 человек задержаны. Возбуждены три уголовных дела, подозреваемых проверяют на аналогичные преступления и разыскивают других соучастников.