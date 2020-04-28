Двое адептов А.У.Е., избившие бизнесмена на Кирочной, готовятся предстать перед судом
Дзержинский суд зарегистрировал уголовное дело Артёма Аношина и Никиты Ларина, молодых адептов А.У.Е., избивших в августе 2019 бизнесмена в центре Петербурга. Об этом 28 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов.
Дело с красивым номером 1–102/2020 передано судье для изучения. Юноши же готовятся защищаться не «по-пацански», а по-человечески.
Нападение на 26-летнего учредителя компании «Балтсервис» произошло в 5 утра 13 августа на пересечении улицы Кирочной и проспекта Чернышевского. Лица юношей были закрыты платками, в руках были газовый пистолет и нож.
В материалах дела подробно описано, как Аношин и Ларин били свою жертву. Сначала были 6 ударов кулаком по затылку, затем ещё два удара по тому же месту, но уже пистолетом Stalker S92ME. После того, как потерпевший завалился на асфальт, его продолжили бить пистолетом в левую часть головы и по лицу. В завершение предпринимателя пнули ботинком по голове. Жертву нападения медикам пришлось зашивать, впрочем, травмы квалифицировали как лёгкий вред здоровью.