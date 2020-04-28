Смольный решил перенести транспортную реформу. С автобусными перевозчиками после июля продлят договоры

О планах Смольного 28 апреля сообщил вице-губернатор Максим Соколов в ходе осмотра новой партии автобусов, которые «Пассажиравтотранс» закупил в 2020 году. По словам чиновника, реформа не отменяется, а переносится в связи с тем, что противоэпидемические мероприятия накладывают дополнительную нагрузку на бюджет города. Действующие контракты с коммерческим перевозчиками, срок которых истекает в июле 2020 года, будут продлены.

Правительство Петербурга официально подтвердило, что намерено перенести реформу автобусных перевозок, которая была запланирована на лето. Деньги нужны на борьбу с коронавирусом.

В то же время планы города на обновление подвижного состава остаются в силе. С текущей недели на несколько маршрутов «Пассажиравтотранса» выходят новые двухсекционные автобусы МАЗ-216066. В город прибыли первые три десятка из партии в 100 машин, до конца мая должны прийти остальные. Новый подвижной состав выйдет на маршруты №№ 7 , 24, 74, 86, 93, 123, 127, 172. Всего по действующим контрактам Петербург получит 200 автобусов, 142 троллейбуса и 56 вагонов метро. Это не последние контракты.

Реформа предполагает исчезновение с июля коммерческих маршрутов и заключение новых контрактов с перевозчиками по итогам конкурсных процедур. Подробнее о запланированных переменах читайте здесь.



При этом только в первый год на заключение контрактов предполагалось выделить 11 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» сообщала, что финансовый блок Смольного настаивает на переносе реформы автобусного движения, так как дополнительные средства требуются на покрытие дефицита бюджета. Он увеличивается в связи с противоэпидемическими ограничениями, из-за чего Смольный решился на весеннюю корректировку бюджета. В частности, в рамках секвестра радикально сокращается адресная инвестиционная программа на 2020 год.

