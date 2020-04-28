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28.04.2020 09:17
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В Петербурге задержали дилеров из даркнета. К наркотическому «Мадагаскару» примеряют 15 уголовных дел

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков зашли в даркнет и вычислили причастных к распространению вызывающего зависимость ассортимента «Мадагаскара». Запрещённое из интернет-магазина расходилось по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, двумя днями ранее по подозрению в торговле наркотиками были задержаны двое мужчин, 29 лет и 31 года, и 28-летняя женщина. По версии следствия, все они обеспечивали работу интернет-магазина «Мадагаскар» на известной запрещённой площадке, название которой позаимствовано из древнегреческой мифологии. Клиенты забирали покупки в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга, а также в Гатчинском и Ломоносовском районах области.

В роли организатора схемы правоохранители видят младшего из мужчин. Он в прошлом уже привлекался по наркотическим статьям. Его коллеги — закладчик и администратор. При себе у двоих из задержанных нашли 99 свёртков с «синтетикой» и «кристаллами». Ещё порядка 570 изъяли из арендованной квартиры на проспекте Народного Ополчения, которую преступники использовали как склад.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Полиция полагает, что задержанные причастны ещё к 15 уголовным делам.

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Комментарии (1)

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Молодцы! Могут, когда хотят! Побольше бы настоящих раскрытий, побольше бы за решётку садились бы те, кто реально делает незаконные дела. Обычному обществу только легче жить будет.
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